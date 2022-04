Bellaria Igea Marina festeggia la Pasqua con un weekend di eventi diffusi per tutta la città

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:38 - 03 Aprile 2022

Pasqua a Bellaria.

Bellaria Igea Marina si prepara a vivere la Pasqua con un fine settimana, dal 16 al 18 aprile, ricco di eventi per il divertimento di giovani e famiglie. “Pasqua 2022 - Musica diffusa” si presenta come un contenitore di appuntamenti musicali, di spettacolo ed intrattenimento, sport, mercatini e street food che coinvolgeranno tutta la città a partire dai Viali perdonali di Bellaria (Viale P.Guidi) e Igea Marina (Viale Ennio), il lungomare A. Pinzon e lo Stadio Comunale E. Nanni.



“Finalmente in questo 2022 potremo avere una Pasqua nella sua piena autenticità e tradizione, senza le limitazioni che hanno contraddistinto gli ultimi due anni e con tanta voglia di viverla insieme”- Chiosa il Sindaco Filippo Giorgetti- “È soprattutto a questo che abbiamo pensato come Amministrazione, definendo per i nostri centri commerciali all'aperto, sia nel cuore di Bellaria che a Igea Marina, attività ed intrattenimento per tutta la famiglia”.

L'Assessore al Turismo Bruno Galli spiega: “Quella della Pasqua 2022 è una programmazione frutto della collaborazione con Fondazione Verdeblu, con cui ci affianchiamo al lavoro e all'impegno dei nostri operatori, dal mondo commerciale a quello ricettivo: che ringraziamo e che come sempre faranno trovare ai nostri ospiti una città pronta e accogliente per le festività pasquali. Nella logica di destinazione turistica di Bellaria Igea Marina, sono state fatte scelte mediate che hanno portato a optare ad esempio ai concerti diffusi sull'Isola dei Platani, dislocati in diversi punti e distribuiti nelle due ultime giornate di domenica e lunedì”.

Il programma prevede tanti eventi diffusi su tutta la città rivolti alle famiglie, bambini e ragazzi.



A partire dal pomeriggio di sabato 16 aprile, ci si potrà divertire con lo spettacolo itinerante di giocoleria lungo Viale Ennio oppure gustare piatti gourmet e della tradizione preparati al “Buskeat Food Truck Festival” che proseguirà con l’attività anche domenica 17 e lunedì 18. A seguire nella giornata di domenica 17, Viale Ennio ospiterà un’Area Family con giochi da tavolo e fantasy, videogiochi e un’originale zona combattimenti e scuola di spade laser per bambini e ragazzi. e alle 17.30, sempre presso il viale perdonale di Igea Marina, si esibirà il gruppo musicale “Moviemania” con il suo repertorio di colonne sonore cinematografiche rivisitate in chiave rock. Il centro pedonale di Bellaria sarà invece allestito con l’Area teen dedicata ai più giovani, in piazza Matteotti, con intrattenimenti e firmacopie del nuovo libro “Ma Tu Ce L'Hai Il Fidanzato?” di Patrizia Falcone, influencer del canale “Quello che le donne non dicono”. Alle 21.00 sempre in Piazza Matteotti si accenderanno i riflettori sul “Festival#BeViral”: il festival della musica emergente e virale con ospite Gaia Bianchi. In contemporanea, a partire dalle 21.00, lungo l’isola pedonale – Viale P. Guidi, suoneranno diversi gruppi musicali: i “Gem Boy” sul palco di via Dante, i “Muppets” in Piazza Don Minzoni, ed i “Roxy Bar” presso il palco in zona stazione. Sugli stessi palchi, lunedì 18 dalle ore 16.00 saliranno: Paolo Faetanini in concerto presso Piazza Don Minzoni, i “Mascalero Station” al palco di via Dante e gli “Scariolanti” in zona stazione.

In contemporanea, durante lo stesso weekend a Bellaria Igea Marina, si disputeranno anche i quarti di finale, semifinali e finalissima del tradizionale torneo calcistico: 39° Torneo Pecci – 11° Memorial Giovanardi che riporta sui campi da gioco della città squadre locali e nazionali: l’ A.P.D. Bellaria Igea Marina 1956, Rimini F.C., Cesena F.C., Forlì Calcio, Imolese Calcio 1911, Ravenna F.C., Vis Pesaro 1898, A.S.D. Savignanese, San Marino Academy,Torino F.C., Parma Calcio 1913,U.S. Sassuolo Calcio, Monza Calcio, A.C.F. Fiorentina, F.C. Süd Tirol, Imolese Calcio 1911,Atalanta Bergamasca Calcio.



“Torniamo finalmente ad alimentare i sogni, con gli eventi, in linea con il claim del 2022: DreamBim! Eventi pensati per le famiglie con il villaggio per i più piccoli, con la musica diffusa che oltre ad importanti band, coinvolgerà anche artisti della nostra città. Non dimentichiamo i giovani per i quali è dedicato a loro il “Buskeat”, un evento di street food e buskers a cura di Feed’n’food. Avremo per tre giorni una fusion di eventi segmentati per orario, a seconda delle corrispondenti età. E poi come nell’uovo di Pasqua, ci sarà una super sorpresa”. Non si sbilancia ulteriormente il Presidente di Fondazione Verdeblu: non rimane quindi che attendere per scoprire di cosa si tratta questa sorpresa annunciata.



Inoltre anche il porto canale cittadino si animerà, durante le giornate di sabato 16 e domenica 17, con la “Fiera di Primavera- dal Tirreno all’Adriatico”, lungo Viale A. Pinzon e il Polo Est Village.