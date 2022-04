Ristorante Rinaldi, presa la gestione del Turquoise: si cerca il personale

Attualità

Rimini

| 09:47 - 02 Aprile 2022

La famiglia Rinaldi davanti al Turquoise.

Il ristorante Rinaldi, uno dei punti fermi dell'offerta enogastronomica di Rimini, si sdoppia dall'estate 2022. La famiglia Rinaldi infatti ha rilevato la gestione di un noto locale in spiaggia, il Turquoise. I dettagli dell'operazione verranno forniti prossimamente: "Possiamo anticipare che abbiamo fatto un grande studio sul brand Turquoise, per poi andare ad affiancare il nostro nuovo progetto, un progetto tutto rosa, infatti se il turchese è il colore delle spiagge caraibiche, il nostro nuovo brand si rifà al tipico colore dei fenicotteri rosa".



Si cercano dunque dipendenti per affrontare questa nuova avventura imprenditoriale: le candidature possono essere inviate all'indirizzo e-mail plagerimini@libero.i. La famiglia Rinaldi evidenzia: "non sarà una vacanza lavorare in estate con tanti coperti, ma sarà il luogo di lavoro più stimolante che abbiano mai avuto, del resto quando sul lavoro ci si diverte diventa tutto più bello, quasi come una vacanza". Arrivano però rassicurazioni: "niente orari di lavoro massacranti con doppio turno che ci hanno reso famosi in Riviera, per modo di dire, la formazione sarà la base per creare uno staff pronto e preparato".