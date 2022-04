Rimini, oltre 5mila articoli non sicuri sequestrati dalla Guardia di Finanza, in sei finiscono nei guai

Cronaca

Rimini

| 09:30 - 02 Aprile 2022

Sequestrati oltre 5mila articoli non sicuri.

Oltre 5 mila articoli “non sicuri”, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore, prescritti dal “Codice del Consumo”: questa la merce sottoposta a sequestro dalla Guardia di Finanza di Rimini. L’operazione ha interessato il controllo di alcuni esercizi tra Rimini, Riccione e Misano.

In particolare, sono stati sequestrati orecchini, collane, bracciali, altri articoli di bigiotteria e giocattoli, perché privi delle informazioni minime finalizzate a identificarne le caratteristiche qualitative, il produttore, e l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere.



I 6 responsabili dei punti vendita sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le violazioni alla normativa che disciplina la sicurezza sui prodotti ed al Codice del Consumo, che prevede una sanzione amministrativa che può arrivare a superare i 25 mila euro.



Si deve considerare, inoltre, che tali prodotti, privi delle dovute informazioni, impediscono al consumatore di adottare le dovute precauzioni in relazione all’eventuale presenza di sostanze pericolose. L’attività delle Fiamme Gialle continuerà senza soluzione di continuità per tutto l’anno.