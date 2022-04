A Coriano approvato il rendiconto di gestione 2021, arriverà in consiglio a fine aprile

Attualità

Coriano

| 09:23 - 02 Aprile 2022

Il vicesindaco Ugolini e la sindaca Spinelli.

La Giunta comunale di Coriano ha approvato lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, che approderà in Consiglio comunale alla fine del mese di aprile.

Il consuntivo 2021 chiude con un risultato di amministrazione di € 13.521.146,15: di questo le risorse vincolate da utilizzare ammontano a 2.858.036,1 euro, le risorse destinate ad investimenti a 187.477,53 euro e le risorse libere dell’avanzo a 1.354.291,57 euro. Il fondo di cassa al 31 dicembre è di 9.377.552,99 euro in aumento rispetto all’anno precedente, quando la cassa ammontava a 8.351.651.14 euro.



I dati confermano l’andamento positivo delle gestioni precedenti, frutto di una gestione oculata che ha messo sempre al centro la sostenibilità finanziaria delle scelte.



Oggi il Comune di Coriano è in grado di onorare correttamente ai pagamenti (i fornitori vengono pagati mediamente in 20 giorni) e di investire risorse per il territorio, senza rinunciare ai servizi ai cittadini.



“Si tratta indubbiamente di un risultato importante – ha detto il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini - che garantisce la futura programmazione. Si lavora per lo sviluppo della città, per garantire alla cittadinanza solide basi d’appoggio individuando risorse che permetteranno di superare le difficoltà di questi ultimi anni verso una ripartenza globale in tutti i settori della società. Non tralasceremo, ovviamente, le nostre attività, il tessuto imprenditoriale e le varie tipologie commerciali: la strada da imboccare è ben indicata”.



“Questo è il mio ultimo rendiconto da sindaco – sottolinea il primo cittadino Domenica Spinelli – e dal commissariamento alla pandemia alla guerra ne abbiamo passate davvero tante in questi anni. L’obiettivo di rendere il bilancio virtuoso che rispetti i requisiti di solidità del Comune e di buona amministrazione è stato senza dubbio raggiunto. Ringrazio il vicesindaco e assessore al Bilancio Ugolini e la dottoressa Elena Masini per il lavoro svolto e per la competenza con cui entrambi hanno condiviso le linee strategiche che nel 2012 ho voluto indicare per dare a Coriano la forza e lo slancio per ripartire”.