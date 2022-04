Moto, CIV: a Misano tra i poleman ci sono Pirro (SBK) e Zannoni (600CIV)

Sport

Misano Adriatico

| 01:25 - 02 Aprile 2022



Il venerdì del round XLMoto Civ a Misano ha evidenziato conferme e sorprese riguardo alle prime qualifiche ufficiali. Giornata nella quale non sono mancati gli ospiti, a cominciare dal comico Paolo Cevoli, in cerca di giovani talenti romagnoli per la sua web series "Romagnoli DOP", per proseguire con Davide Mazzanti, Ct della nazionale femminile di pallavolo e grande appassionato di motociclismo. Senza contare il due volte campione del mondo SBK James Toseland, presente al Civ in quanto coach di Danny Webb, pilota che sostituisce l'infortunato Kevin Manfredi sulla Suzuki Penta Motorsport. Round XLMoto sempre più aperto al pubblico. Con il biglietto dell'evento sarà infatti possibile accedere anche al paddock.

Quattro case diverse nelle prime posizioni della sessione di qualifiche in Sbk. La pole provvisoria è andata a Michele Pirro. L'alfiere Barni Spark Racing Team ha fermato le lancette sull'1'35.557, distaccando di 0.739 la Yamaha Keope Motor Team di Niccolò Canepa. Terzo crono per l'Aprilia Nuova M2 Racing di Alessandro Delbianco (+ 0.858 da Pirro) con la Honda Scuderia Improve - Firenze Motor di Luca Vitali a seguire (+ 0.989 dalla pole).

In Moto3 è stata lotta a due. Il miglior tempo del venerdì è andato all'esordiente Alberto Ferrandez Beneite (Gp Project 2 WP Factory Racing 2WheelsPoliTo). Il campione in carica della Premoto3 ha firmato la pole provvisoria con il tempo di 1'44.789. A meno di mezzo secondo ha chiuso Nicola Carraro (We Race-SM POS Corse BeOn). Più distaccati invece i due piloti Pata Talenti Azzurri FMI Cesare Tiezzi e Riccardo Trolese (AC Racing Team BeOn), rispettivamente a + 1.211 e + 1.503 da Ferrandez.

Nella SS&SSNG il best lap è stato realizzato da uno dei protagonisti della scorsa stagione: Roberto Mercandelli (Team Rosso e Nero Yamaha), che ha fermato le lancette sull'1'38.553. A poco meno di un secondo è arrivato Nicholas Spinelli (Barni Spark Racing Team Ducati). Categoria Next generation che è una delle novità del CIV, con moto in configurazione mondiale che seguiranno lo stesso regolamento iridato. Nella 600 CIV la pole provvisoria è andata a Kevin Zannoni. Il pilota Rosso e Nero Yamaha ha firmato un tempo di 1'39.527, il migliore crono nella categoria formata da moto con la consueta configurazione.

Tre piloti racchiusi in meno di un decimo in Premoto3. Autore del best lap è stato Luca Agostinelli (M&M Technical Team), in pole provvisoria con il tempo di 1'50.300, seguito da Edoardo Boggio (GP Project 2WP Factory Racing 2WheelsPoliTo) a + 0.033 e da Leonardo Zanni (AC Racing Team Brevo) a + 0.094.

Una Yamaha in pole provvisoria nella SS300. Ma non è quella che ti aspetti. Il miglior crono è stato realizzato da Filippo Rovelli (Gekobike Factory), autore di un 1'50.346. A soli 35 decimi ha chiuso il campione in carica Matteo Vannucci (AG Motorsport Italia Yamaha), con la Kawasaki E&E Academy GP di Manuel Bastianelli terza, a + 0.101 da Rovelli.