Baseball, San Marino-Falcons: 12-1 (al 7°) nell'opening game

Sport

Repubblica San Marino

| 01:04 - 02 Aprile 2022

Il San Marino Baseball.

Comincia con un successo, la stagione 2022 di Serie A dei Campioni d’Italia. 12-1 al 7° coi Torre Pedrera Falcons, con punteggio aperto al secondo inning e poi arricchito da segnature in ogni ripresa. Nel bilancio finale da segnalare i due fuoricampo di Angulo e Leonora (che ha battuto tre valide) e le prove sul monte di Luca Di Raffaele (4 inning) e Quattrini (3 con vittoria).

La partita è stata aperta dal primo lancio di Simone Albanese, al quale il Presidente Mauro Fiorini ha consegnato una targa ricordo celebrativa. Poi il minuto di silenzio in ricordo di Paolo Gasparini, decano dei classificatori italiani recentemente scomparso.

LA CRONACA DEL MATCH. La prima sfida diretta è già significativa, perché il leadoff dei Falcons che affronta Luca Di Raffaele è Alessandro Beccari, il giovane classe 2004 cresciuto nel vivaio sammarinese. Il partente di casa ha la meglio e chiude il primo inning senza subire punti. A quota zero al 1° anche San Marino, con Lino a rappresentare il terzo out su una bella giocata proprio di Beccari.

Al 2° i Torre Pedrera Falcons centrano la prima valida della stagione 2022 di Serie A e la loro prima personale nella massima divisione nazionale. L’autore è Stefano Rossi, con Di Raffaele che chiude comunque l’inning col successivo out. Il punteggio cambia nella parte bassa della stessa ripresa. Dopo le basi ball a Ustariz e Batista, è il doppio di Epifano a mandare a casa il primo punto stagionale (1-0), poi la rimbalzante di Pulzetti fa entrare il 2-0 e un lancio pazzo genera il 3-0.

Al 3° arrivano altri due punti: con due in base, il singolo di Leonora vale il 4-0 mentre la battuta in diamante di Pulzetti fa entrare il 5-0.

I Torre Pedrera Falcons non demordono e iniziano molto bene la quarta ripresa con il singolo di Albini e il doppio di Berardi. Di Raffaele riempie le basi colpendo Emanuelli, elimina al piatto Rossi ma poi subisce il singolo del giovanissimo Greco che fa entrare il punto (5-1).

Nella parte bassa nuovo allungo sammarinese col fuoricampo da due punti di Angulo (7-1) e con la valida di Leonora che manda a segnare Celli (8-1). Al 5° è il doppio di Ferrini a spingere a punto Pulzetti (9-1), mentre al 6° un altro fuoricampo da due punti, questa volta di Leonora, vale l’11-1. Gli uomini di Doriano Bindi colpiscono poi altri tre singoli con Batista, Epifano e Pulzetti (12-1).

Sul monte, dopo i quattro inning con 11 K di Luca Di Raffaele, è la volta di Quattrini, che chiude le sue tre riprese concedendo solo una base ball.

L’opening game si chiude al 7° sul punteggio di 12-1. Le due squadre si ritroveranno per la pomeridiana del sabato, il playball è previsto per le 15.30.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – TORRE PEDRERA FALCONS 12-1 (7°)

FALCONS: Beccari ss/3b (0/4), Giovanelli ec (0/4), Giovannini ed/ss (0/2), Scarpellini dh (0/2), Albini r (1/2), Berardi 1b (1/3), Emanuelli (Sartini) 2b (0/2), Rossi (Ravegnani ed) 3b (1/3), Greco es (1/3).

SAN MARINO: Ferrini 3b (2/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/4), Celli ec (0/3), Lino r (1/4), Ustariz 1b (0/1), Leonora es (3/4), Batista ed (1/3), Epifano ss (2/4), Pulzetti dh (1/4).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

FALCONS: 000 100 0 = 1 bv 4 e 7

SAN MARINO: 032 313 X = 12 bv 11 e 0

LANCIATORI: Ioli (L) rl 2.1, bvc 2, bb 4, so 2, pgl 4; Pedrazzi (r) rl 2.2, bvc 5, bb 2, so 1, pgl 3; Muccini (f) rl 1, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 2; Lu. Di Raffaele (i) rl 4, bvc 4, bb 1, so 11, pgl 1; Quattrini (W) rl 3, bvc 0, bb 1, so 5, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Angulo (2p. al 4°) e Leonora (2p. al 6°); doppi di Berardi, Ferrini, Lino ed Epifano.