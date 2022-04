Calcio RSM, sulla strada del capolista Tre Penne l'ostacolo Virtus

Sport

Rimini

| 18:47 - 01 Aprile 2022

Riccardo Pieri (Foto RSM).

Dopo la sosta per le Nazionali torna il campionato sammarinese, giunto alle ultime battute della regular season. Si gioca il recupero della prima giornata del girone di ritorno, che mette di fronte uno scontro interessante tra la capolista Tre Penne e la Virtus, che sta lottando per il quarto posto con il Pennarossa.

Riccardo Pieri analizza il momento di forma del Tre Penne, prendendo in esame queste settimane di pausa. L’attaccante italiano commenta: “Stiamo molto bene a livello di squadra, ci siamo rigenerati dopo un bel concentrato di partite e ci stiamo allenando a degli ottimi ritmi – prosegue commentando la gara di domenica contro la Virtus – “All’andata la Virtus si è dimostrata una squadra organizzata e il fatto che siano vicini alla zona play-off certifica il loro buon lavoro. Dobbiamo preparare bene la gara per portare a casa i tre punti.”

Nella scorsa partita contro il Fiorentino Pieri ha realizzato la sua prima doppietta in stagione, segnando il quarto centro in stagione. Il numero 9 afferma: “Siamo stati contenti per la vittoria contro il Fiorentino, anche se non abbiamo disputato una delle nostre migliori prestazioni. Alcune volte in questa stagione è capitato il contrario, ovvero giocare meglio dei nostri avversari senza vincere invece questa volta abbiamo ottenuto i tre punti e siamo soddisfatti.”

Dopo un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi mesi, a gennaio Pieri è tornato in campo con la maglia biancazzurra e adesso è più determinato che mai a far sentire la sua presenza: “Gli strascichi dell’infortunio si fanno ancora sentire, è normale, ma è compito mio cercare di stare al meglio fisicamente da qui alla fine e aiutare i miei compagni. Per il momento sono contento di come mi sto gestendo.”