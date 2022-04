Rimini Calcio: Gerboni, Hassler e Imola al raduno delle Rappresentative Nazionali U17 e U16

Sport

Rimini

| 18:39 - 01 Aprile 2022

Leon Gerboni convocato in Rappresentativa Nazionale Under 17.

Tre giovani biancorossi, Leon Gerboni per la formazione U17, Luca Hassler e Francesco Imola per la U16, sono stati convocati per il raduno territoriale dell’area nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti delle rispettive categorie.

Leon Gerboni è stato selezionato da Calogero Sanfratello tecnico della U17, mentre Luca Hassler e Francesco Imola risponderanno alla chiamata dell’allenatore della U16 Andrea Albanese. Martedì 5 aprile 2022, a Verano Brianza, è previsto il raduno della U17, il giorno dopo sarà il turno della U16. Il programma, per entrambe le annate, prevede allenamento e partita amichevole a ranghi contrapposti.



Programma gare 2-3 aprile

UNDER 19 Nazionale

19’ Giornata - Girone D

Sabato 02/04 ore 16.00

c/o “G.Calbi” - Cattolica (RN)

CATTOLICA - RIMINI FC

UNDER 17 Élite

21’ Giornata - Girone C

Domenica 03/04 ore 10.30

c/o “Comunale” - Trebbo di Reno (BO)

PROGRESSO - RIMINI FC

UNDER 16 Regionale

21’ Giornata - Girone F

Domenica 03/04 ore 10.30

c/o “R.Neri” - Rimini

RIMINI FC - VIRTUS FAENZA

UNDER 15 Élite

21’ Giornata - Girone C

Domenica 03/04 ore 10.30

c/o “A. Musiani” - Rimini

RIMINI FC - CORTICELLA

UNDER 14

Campionato U15 Prov.

19’ Giornata - Girone B

Sabato 03/04 ore 10.30

c/o “A.Sancisi” - Rimini

RIMINI FC - VIS NOVAFELTRIA