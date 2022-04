Caos e traffico paralizzato: "Non c'è un progetto alternativo al Ponte Tiberio"

Attualità

Rimini

| 17:06 - 01 Aprile 2022

La fila a destra.

La chiusura del Ponte di Tiberio ha causato una paralisi del traffico: il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, torna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia, accusando l'amministrazione comunale, in ambito viabilità, di "approssimazione, mancato ascolto dei residenti e poca trasparenza", ma anche di incapacità di definire "soluzioni alternative".



Renzi chiede anzitutto rassicurazioni sulla progettazione del ponte alternativo al Ponte di Tiberio: al momento è stata smentita l'ipotesi di un collegamento tra la via Tonale-via Bagli con via Rossa, dietro l'Obi. Il ponte alternativo è fondamentale per alleggerire il traffico su via Ducale e in merito il consigliere sollecita la pubblicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate da Arpae sull'inquinamento ambientale e acustico della via.



Nel mirino di Renzi finisce anche "il fila a destra" dalla rotatoria Valturio: "E’ sotto gli occhi di tutti, come la deviazione a destra del traffico veicolare monte-mare dalla rotatoria Valturio verso Piazza Mazzini-Via Roma abbia penalizzato la mobilità e la vita dei cittadini, congestionato questo percorso, allungato di 2 Km, negli orari di accessi al lavoro e ritorno, nei giorni di mercato, durante le fiere e i congressi, con lunghe colonne di auto, ferme o che procedono lentamente, con relativo inquinamento ambientale", attacca Renzi. A Interrogazione consiliare, l'amministrazione comunale di Rimini ha risposto che al termine dei lavori per la realizzazione della ciclabile e della nuova rotonda in fondo a Via d’Azeglio, verrà riattivato il doppio senso di traffico in Via Circonvallazione Occidentale, ma ciò, evidenzia il consigliere, veicolerà "la mobilità monte-mare in Corso d'Augusto e Via Ducale, nonostante l’impatto ambientale e acustico subito per due anni dai residenti".



Renzi infine esprime perplessità per la decisione dell'amministrazione di non ampliare la ZTL su Corso d'Augusto da 8 a 16 ore (le attuali 8 sono previste di notte): Fratelli d'Italia chiedeva l'applicazione della ZTL anche in 8 ore giornaliere, "alla luce del carico di inquinamento acustico e atmosferico da sopportare". Per Renzi, si tratta di "una decisione incomprensibile, tenuto conto che nel Borgo San Giuliano, pur non rientrando nel Centro Storico, vige una ZTL di 24 ore".