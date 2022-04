Ristoratori accusati di sfruttare il personale, la Fipe non ci sta: "Il problema sono le tasse alte"

Attualità

Rimini

| 16:39 - 01 Aprile 2022

Foto di repertorio.



Non fare di tutta l'erba un fascio e considerare che nel cesto ci possono essere mele marce: Gaetano Callà, presidente di Fipe Confcommercio della provincia di Rimini, entra nel dibattito sul lavoro stagionale, sottolineando il comportamento virtuoso della stragrande maggioranza delle imprese. É una risposta a chi accusa i ristoratori (ma anche gli albergatori) di lamentarsi di non trovare quel personale che è in realtà sottopagato e privato dei suoi diritti fondamentali di lavoratore.



Callà sottolinea quella che, a suo modo di vedere, è la vera emergenza: l'altissimo costo del lavoro in Italia, "con tante trattenute per il dipendente e contributi astronomici per il datore" a causa di un'elevata tassazione e suggerisce di intervenire prontamente con la riduzione del cuneo fiscale, "in modo da incentivare l’imprenditore alle assunzioni e di soddisfare il lavoratore per lo stipendio netto che percepisce". "Quando si guarda alle paghe lorde - conclude - si trovano cifre importanti, ma quando arrivano nelle tasche dei lavoratori i soldi sono poco più della metà".