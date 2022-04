Basket D: Tigers, sabato (20,30) una sfida Audace per il terzo posto

Sport

Rimini

| 16:31 - 01 Aprile 2022

Il playmaker Frigoli in palleggio (foto Aldo Sgroi).

Tigers in campo sabato 2 aprile (palla a due alle ore 21 alla Tigers Arena) contro l'Audace Bombers Bologna in striscia positiva da due giornate: ha battuto nettamente la capolista Selene S. Agata ed è una delle squadre più in forma del momento. I Tigers sono attualmente terzi a 22 punti (1.165 punti fatti, 1.055 subiti), e inseguono Selene a 26 e Giardini Margherita a 28. I bolognesi (1.142 punti segnati, 1.172 subiti) sono a metà classifica, alla ricerca di punti preziosi per entrare nei playoff. Tommasi è ancora convalescente, Zannoni non è al meglio ma sarà della partita.

"La partita è fondamentale per due motivi: - assicura il coach delle Tigri, Cristian Evangelisti - Ci sono in palio punti importanti per il terzo posto e la griglia playoff, e bisogna rifarsi della brutta sconfitta di Ozzano, con defezioni dell'organico, ma giocata male. La differenza, soprattutto in questa fase del torneo, la fa la mentalità e lo spirito giusto”.

Evangelisti entra più nel dettaglio. “La squadra gioca in modo differente rispetto a quando era stata allestita in settembre, sono cambiati diversi attori, va ancora integrato Foiera. Per vincere bisogna metterci determinazione e intensità, e avere molta umiltà. Audace Bombers è squadra molto in forma, lo confermano le ultime vittorie di prestigio, con l’inserimento di Bernardi da 17 punti nell’ultimo match. Se vogliamo portare a casa la vittoria occorre davvero sfoderare una gara importante, e dare tutti quanti il 110% per tutti i 40 minuti".

La partita sarà trasmessa mercoledì 6 aprile, alle ore 22.30 su IcaroTv (canale 18 digitale terrestre)