Rimini, profughe ucraine assunte in hotel e ristoranti. Si studiano corsi di formazione e lingua

Attualità

Rimini

| 16:20 - 01 Aprile 2022

Foto di repertorio.



A Rimini sono in corso riflessioni sull'inserimento lavorativo delle profughe ucraine. L'alta domanda di lavoratori stagionali negli alberghi e nei ristoranti apre prospettive per la loro occupazione, essendoci una carenza di personale, come lamentato dagli addetti del settore. L'assessore Kristian GIanfreda sollecita le associazioni di categoria, sindacati ed enti sovraordinati a stabilire modalità per favorire l'inserimento lavorativo dei profughi, non solo ucraini.



Ma altre questioni riguardano trasporti e lingua: "È difficile trovare una professione a chi non conosce la lingua del posto, a chi non ha i mezzi per spostarsi e raggiungere il luogo del lavoro", evidenzia Gianfreda. Per questo servirà agire su più livelli di intervento, con il supporto del terzo settore, del volontariato e dell'associazionismo. L'ipotesi è attivare corsi di formazione e di lingua. "Come già sta accadendo con successo, è necessario mettere in rete le diverse realtà preposte all'accoglienza e all'assistenza, coinvolgendo anche le tante disponibilità che arrivano dai cittadini, per trovare una risposta a questa duplice esigenza, da un lato chi cerca il lavoro, dall'altro chi lo richiede”, chiosa Gianfreda.