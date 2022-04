Sorpassa con lo scooter e centra un'auto che svolta, ferito 20enne

Cronaca

| 15:57 - 01 Aprile 2022

Sul posto sanitari e agenti di Rimini.

Incidente stradale questo pomeriggio (venerdì 1 aprile), intorno alle 15.30, sulla Statale 16 al confine tra Riccione e Rimini. Un ragazzo di circa 25 anni, in sella a uno scooter N-Max Yamaha, si è scontrato con un'automobile Ssangyong: ha avuto la peggio ed è stato ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini dal personale del 118, intervenuto sul posto assieme alla Polizia Stradale e alla Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione del sinistro, la vettura, che procedeva in direzione Rimini, ha svoltato a sinistra, nonostante la linea continua, attraversando l'altra corsia per raggiungere il parcheggio del Brico Io: allo stesso tempo lo scooter, impegnato probabilmente in un sorpasso, è andato a sbattere contro la portiera posteriore sinistra della vettura.