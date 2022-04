Enea, da Sanremo al nuovo album: il singolo "Fianchi" ne anticipa l'uscita

Attualità

| 15:35 - 01 Aprile 2022

Dopo l'esperienza di "Casa Sanremo", il contest dedicato alle nuove proposte musicali della scena italiana, il cantautore Enea Pilotto pubblica il nuovo singolo che aprirà la strada al primo vero album di inediti di questo suo personale progetto da solista.



"Il brano 'Fianchi' racconta una storia vera - ci spiega Enea - tramite le parole di un uomo coinvolto in un rapporto non proprio stabile e convenzionale dedicate a una ragazza che nella sua vita ha avuto qualche flirt di troppo".



Secondo estratto della raccolta che verrà presentata a giugno, che avrà il titolo "Nodi", "Fianchi" è già disponibile da oggi (1 aprile) su tutti gli store digitali, il singolo è affiancato da un videoclip su YouTube interamente girato nella sua Sant'Agata Feltria, realizzato grazie alla collaborazione di House of Glam nonché da tutti i figuranti che non sono che le persone più care a Enea: la sua famiglia e gli amici di sempre, in un intima cornice tra le note accese di questo brano dallo stile country dove non mancano sonorità riconoscibilissime come quelle del banjo e della tromba, oltre all'inconfondibile chitarra che ha sempre accompagnato e accompagnerà l'artista riminese in tutte le esperienze musicali di ieri e di domani.



