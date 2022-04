Santarcangelo, più stalli di sosta nelle vie San Marino e Orsini

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:20 - 01 Aprile 2022

Area di sosta in via San Marino a Santarcangelo di Romagna.



Sono in fase di conclusione a Santarcangelo di Romagna i lavori per la riorganizzazione della sosta nelle vie Orsini e San Marino, dove la segnaletica orizzontale è stata rinnovata per dare a moto e auto la possibilità di parcheggiare in modo più ordinato e razionale, specialmente negli orari di entrata e uscita dalle scuole Molari e Franchini.



In via Orsini, in particolare, sono stati realizzati una serie di stalli per le moto che potranno essere utilizzati da ragazzi e ragazze dell’istituto superiore che raggiungono la scuola in scooter. In via San Marino, invece, è in fase di ultimazione la creazione di nuovi posti auto all’interno del parcheggio esistente.



La nuova organizzazione della sosta segue le modifiche alla viabilità introdotte in via Orsini e in via San Marino nell’ambito della progettualità per le strade scolastiche, ideate per aumentare la sicurezza stradale degli studenti all’ingresso e all’uscita da scuola, nonché per favorire l’uso di mezzi di trasporto sostenibili come l’autobus o la bicicletta.



Modifiche a seguito delle quali erano emerse alcune problematiche relative proprio alla sosta nelle due vie, che l’amministrazione comunale ha scelto di fronteggiare con la riorganizzazione degli spazi destinati al parcheggio e con un conseguente incremento degli stalli.