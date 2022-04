Rimini, anche il nido Girotondo si sposta e si amplia. Potrà accogliere fino a 84 bambini

Attualità

Rimini

| 15:09 - 01 Aprile 2022

Rendering.



L'amministrazione comunale di Rimini candida alle risorse del Pnrr il nuovo asilo nido Girotondo, destinato quindi a trasferirsi da via Circonvallazione Occidentale in via Codazzi, con spazi più ampi che permetteranno di accogliere un maggior numero di bambini, in totale 84. L’area destinata alla realizzazione del nuovo nido d’infanzia, nel dettaglio, è compresa tra via Marecchiese, via Codazzi, via Nataloni e via Petruzzi, dove è ancora presente l’ex scuola elementare Montessori, e che sarà demolita entro il 2022. Un'area ben collegata e facilmente raggiungibile sia in auto sia con il trasporto pubblico o con i mezzi di mobilità sostenibile.É inoltre prevista la realizzazione di nuove aree dedicate alla sosta.



Il nuovo edificio e il parco sono concepiti come un unico spazio suddivisibile secondo necessità, sempre in continuità tra interno ed esterno: "sono state infatti proposte soluzioni che permettono di connettere le aule tra loro, oppure di aprirle completamente verso gli spazi condivisi, annullando la distinzione tra spazio connettivo e ambienti didattici", spiega l'amministrazione comunale. Infine, il progetto considera il parco che circonda il plesso la prima e naturale estensione delle sezioni, diventando un giardino didattico dedicato, con installazioni e orti. "Così come le ultime progettazioni e realizzazioni, anche per l’asilo nido Il Girotondo saranno adottate le più innovative e sostenibili tecniche di costruzione, con l’obiettivo di realizzare un edificio a energia quasi zero", chiosa l'amministrazione comunale.