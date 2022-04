Sport

Riccione

| 14:49 - 01 Aprile 2022

La società Asd Riccione Volley e il tecnico Yuri Lazzarini comunicano di aver consensualmente interrotto il proprio rapporto di collaborazione. Riccione Volley ringrazia il coach per il lavoro svolto in questi mesi e gli augura il meglio per il suo futuro personale e professionale. La sqaudra di serie C Femminile sarà affidata, fino al termine della stagione, all'attuale secondo allenatore Matteo Garavini.