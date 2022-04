San Marino aderisce a sanzioni verso Russia, Ministro Cartabia elogia il Titano

Attualità

Repubblica San Marino

01 Aprile 2022

Il ministro della giustizia Marta Cartabia.



Il ministro della giustizia italiano, Marta Cartabia, esprime plauso verso San Marino che "mantenendo fede alla propria tradizione ha aperto le porte a 300 profughi ucraini". Cartabia, oratore pubblico per l'ingresso in carica dei due nuovi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli, ha rimarcato anche l'adesione della Repubblica di San Marino al regime sanzionatorio dell'Unione europea nei confronti della Russia e alle risoluzioni della Nato. "Questi passaggi - ha detto - hanno permesso a San Marino di compiere una scelta alta e netta, operata all'unanimità dal Consiglio Grande e Generale e dal Congresso di Stato, con un'interpretazione aggiornata della storica neutralità. Una scelta saggia e allineata all'evoluzione dei principi dello stato di diritto sul piano internazionale". "Mi auguro - ha concluso - quindi che, accanto agli accordi firmati con l'Italia, anche l'ampliata interazione con le istituzioni di Bruxelles di queste settimane possa essere di auspicio per intensificare le trattative e portare a termine i negoziati per l'accordo di associazione fra San Marino e l'Unione europea".