Riccione, 200.000 euro per alleggerire le bollette gas e luce di cittadini e imprese

14:38 - 01 Aprile 2022



Contro il caro bollette scende in campo l'amministrazione comunale di Riccione, che ha stanziato un fondo di 200.000 euro da ripartire equamente tra cittadini e imprese.Requisito di entrambi i bandi è provare un aumento dei costi delle bollette di energia o gas superiore al 30%, mettendo a confronto il periodo settembre 2021-marzo 2022 (compreso) rispetto al periodo pre-pandemico settembre 2019-marzo 2020. Le comunicazioni presentate telematicamente al comune saranno esaminate dal Servizio Attività Economiche - SUAP, che ne verificherà la regolarità e la completezza.



Potranno così presentare domanda i cittadini con Isee 2022 (riferito al reddito 2020) tra gli 8500 e 35.000 euro: per Isee inferiore a 8500 euro, sono già previsti aiuti specifici e di conseguenza un bando dedicato. É di 200 euro per ogni bolletta l’ammontare del contributo una tantum che verrà erogato agli aventi diritto sulla base di una graduatoria redatta in ordine di valore dell’attestazione Isee 2022. A parità di valore dell’attestazione Isee 2022, precede il nucleo familiare avente figli minori; in caso di ulteriore parità, precede il nucleo familiare avente maggiore anzianità di residenza



Per le imprese invece è richiesto un volume d'affari ai fini Iva, alla data di richiesta del contributo, inferiore ai 300.000 euro (periodo d'imposta 2020). L'attività deve essere in regola con i contributi previsti dalla legge. La graduatoria delle domande ammesse è determinata in funzione dell’importo di scostamento, in ordine decrescente, raffrontando l’importo complessivo delle bollette del periodo settembre 2021-marzo 2022 (compreso) rispetto al periodo pre-pandemico settembre 2019-marzo 2020, in caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata dalla data più recente di iscrizione al registro imprese. Il contributo sarà erogato in misura pari al 10% dello scostamento fino a un massimo di 500 per ogni tipologia di utenza.