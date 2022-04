"Insetti nei materassi e muffa", profughi ucraini sulle nuove sistemazioni dopo Rimini

Attualità

Rimini

| 14:25 - 01 Aprile 2022

Foto di repertorio.

Proseguono i trasferimenti di profughi ucraini dall'Emilia-Romagna fuori regione, in particolare da Rimini, la città italiana con il più alto numero di persone fuggite dalla guerra. Questa mattina (venerdì 1 aprile) due funzionari della prefettura si sono presentati all'hotel Brenta con un elenco di 46 nomi. Alla fine solo una trentina hanno accettato di lasciare la città. Gli altri hanno dovuto firmare un documento su cui dichiaravano di rifiutare l'aiuto dello Stato. Le procedure si sono svolte senza intoppi, con il dispiacere però di molti profughi, dato che non sapevano dove sarebbero andati. Quasi tutti avevano scelto di rifugiarsi a Rimini, perché lì hanno amici e parenti, ma non tutti avevano spazio per ospitarli. "Ieri sera alle 8 ci hanno detto che dovevamo preparare le valige", raccontano fuori dall'hotel due donne giunte con figli e nipoti, una da Kiev, l'altra da Dnipro. Sulla meta "nessuno sa niente, è davvero terribile, è peggio dei prigionieri". L'albergatore di un'altra struttura dice di essere ancora in contatto con le persone trasferite nei giorni scorsi, i quali raccontano di situazioni di degrado vissute nelle loro nuove sistemazioni. "Ci sono gli insetti nei materassi". Nelle chat degli albergatori riminesi circolano foto di muri ammuffiti, cavi elettrici scoperti e pizzichi di insetti inviate dai profughi.