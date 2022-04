Verucchio, al via fase due dei lavori in piazza Malatesta

Attualità

Verucchio

| 14:13 - 01 Aprile 2022



E’ scattata questa mattina (venerdì 1 aprile) la fase due dei lavori in piazza Malatesta a Verucchio, con la predisposizione del senso unico alternato regolato da impianti semaforici ai due accessi dalla Fratta e da via Dei Martiri.



Sarà rifatta la pavimentazione in ciottoli di fiume nel tratto centrale, con sostituzione delle selci rovinate e ripianamento degli avvallamenti: questo rende necessario limitare la circolazione a una sola corsia, quella lato municipio, dove è stato istituito un senso unico alternato con conseguente eliminazione degli spazi di sosta sull’intera area.



Per avvisare gli automobilisti, oltre all’apposita segnaletica sui viali d’ingresso ai due lati della piazza, sono stati posizionati appositi cartelli segnalatori agli incroci con via Budrio, via Doccio e via Provinciale San Marino.