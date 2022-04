Accusato di molestie, ex capitano reggente: "non ho fatto nulla, pronto a difendermi"

Attualità

| 14:02 - 01 Aprile 2022



Oggi (venerdì 1 aprile) è cessata la carica di capitano reggente, come previsto dalla legge per tutti i capi di stato del Titano, per Giacomo Simoncini. Il poltiico 27enne è stato accusato di molestie sessuali da un'impiegata del Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino: sui fatti l'ex capitano reggente è intervenuto in una nota (che pubblichiamo integralmente), affermando di esere pronto a tutelare in ogni sede "la mia onorabilità, la mia reputazione di politico, di consigliere e di uomo". Simoncini ha negato le accuse e ha accusato a sua a volta di essere finito al centro di "illazioni, malignità e speculazioni politiche".



LA NOTA Qualche minuto fa è formalmente cessato il mio mandato alla Suprema Magistratura dello Stato. Tale ruolo, che ho avuto l’onore di ricoprire, mi ha impedito di poter esprimere liberamente la mia posizione in ordine ai fatti che mi sono stati attribuiti.

Oggi, da libero cittadino, posso affermare con fermezza di non aver fatto nulla di male, e di essere pronto a tutelare in ogni sede la mia onorabilità e la mia reputazione di politico, di consigliere e, soprattutto, di uomo.

Innanzitutto lo farò fornendo la ricostruzione di quanto avvenuto agli organi competenti, semmai necessario, rispetto ai quali mi metto sin da adesso a disposizione.

Lo farò, con altrettanta risolutezza, ribattendo a tutte le illazioni, malignità e speculazioni politiche che sono circolate negli ultimi giorni e che non posso non denunciare come bieche strumentalizzazioni che nulla hanno a che vedere con la verità ed il rispetto delle persone.

Strumentalizzazioni che non si sono arrestate – è questo l’aspetto che più mi addolora constatare – neppure dinanzi al pericolo di infangare, insieme alla mia persona, anche l’Ecc.ma Reggenza.