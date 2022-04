Rossopomodoro 'si sdoppia' e apre in viale Vespucci: parte dell'incasso ai profughi ucraini

Attualità

Rimini

| 13:46 - 01 Aprile 2022

Luca Romano.



Ultimi ritocchi per la Bottega di Rossopomodoro - il nuovo locale che porta a due le insegne Rossopomodoro a Rimini - in vista della festa inaugurale, aperta alla città, in programma giovedì 7 aprile 2022 dalle ore 17.



La formula scelta questa volta si rifà al goloso e tipico street food napoletano e andrà ad affiancare, lungo l’area della Marina, il ristorante che dal 2008 ha sfornato qualcosa come 1 milione di pizze (Rimini ha nel suo palmares l’attuale Campione del Mondo delle Pizzerie Rossopomodoro, Ferdinando Percoco). Pizze, fritti & specialità - take away & delivery - il filo conduttore de la Bottega di Viale Vespucci, 91; piccolo tempio in omaggio alla cucina che ha grandi estimatori in tutto il mondo.



Pizza rotonda classica, pizza alla pala tipo Sorrento, crocché, panini napoletani, Parigina e sfogliatelle sono solo alcune delle sfiziosità che delizieranno i palati più esigenti e gli appassionati del cibo di strada. Non mancheranno nella carta del menu alcune specialità locali dedicate alla terra di Romagna.



La nuova avventura dello street food napoletano - dieci i collaboratori previsti - vede alla guida de la Bottega i fratelli Gioia e Luca Romano proprietari di entrambi i locali Rossopomodoro a Rimini. Assieme a loro i soci Carlo D’Angiò - Senior manager del ristorante - e Stefano Caristi, manager de la Bottega.



All’inaugurazione sono attesi l’Amministratore Delegato di Rossopomodoro, Nicola Saraceno - il primo Rossopomodoro in Italia è nato nel 1998 -; l’Executive Chef Rossopomodoro, Antonio Sorrentino; diversi esponenti delle istituzioni locali e del mondo dello sport (Rossopomodoro è sponsor e La Casa del Rimini F.C.).



“Una parte dell’incasso realizzato da la Bottega nella prima settimana - spiega Luca Romano - andrà alle associazioni che stanno gestendo la crisi umanitaria dei profughi ucraini. Rossopomodoro Rimini negli anni ha consolidato un proficuo rapporto con alcune importanti realtà del volontariato nazionale e internazionale e in quest’occasione vogliamo poter contribuire in maniera concreta”.