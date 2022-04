Crisi idrica, piogge sporadiche non bastano: "risparmiamo acqua usando le nuove tecnologie"

Attualità

Rimini

| 13:11 - 01 Aprile 2022

Francesca Mattei (assessore del comune di Rimini).



É tornata la pioggia sul territorio riminese, nella notte tra mercoledì e giovedì (30-31 marzo), mattinata e pomeriggio di giovedì. L'auspicio, da parte dell'assessore all'agricoltura del comune di Rimini, Francesca Mattei, è che si tratti di un'inversione di tendenza e che possano dunque arrivare, tra aprile e maggio, altre piogge di media intensità "in grado di poter permeare ed essere assorbite dal suolo", dunque di mettere un freno a un lunghissimo periodo di deficit idrico. "Siamo nella fase cruciale della maturazione - spiega Mattei - penso ad esempio agli uliveti e vigneti della nostra zona e solo tra mesi ci accorgeremo realmente degli effetti della siccità sulla raccolta".



Sperare però nella "clemenza" del tempo non può essere la soluzione, "consci del fatto che questa assenza di piogge non possa essere considerata un’eccezione, ma l’effetto strutturale dei cambiamenti climatici che stanno interessando il pianeta e che sono sotto gli occhi di tutti", con "lunghi periodi di siccità, interrotti da fenomeni intensi, che scaricano sui terreni una quantità di acqua tale da non riuscire ad essere assorbita". L'assessore chiede una programmazione a base di "soluzioni innovative e sostenibili legate all'agricoltura 4.0, con le nuove tecnologie a supporto del risparmio dell’acqua e una virtuosa gestione dell’irrigazione". Mattei suggerisce "sistemi già sperimentati con successo all’estero come i sensori o i dati satellitari, in grado di rilevare i diversi livelli di aridità del terreno, che non è mai uniforme, consentendo così di calibrare l’irrigazione ed evitare sprechi". Si tratta di soluzioni, evidenzia, "che richiedono investimenti e fiducia, ma che potrebbero rivelarsi decisive per salvaguardare l’agricoltura del futuro, anche nel nostro territorio”.