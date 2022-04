San Marino, primo capo di stato dichiaratamente LGBT al mondo: "svolta storica per i diritti"

Attualità

12:40 - 01 Aprile 2022

Paolo Rondelli (a sinistra) durante un incontro con Arcigay.



Oggi (venerdì 1 aprile) Paolo Rondelli è stato nominato Capitano Reggente della Repubblica di San Marino. "Si tratta di un fatto storico perché è il primo capo di stato al mondo dichiaratamente omosessuale e attivista per i diritti della comunità LGBTI. Ci sono precedenti tra Premier e ministri, ma è la prima volta al mondo per un capo di stato", dichiara Marco Tonti, presidente di Arcigay Rimini, associazione della quale Rondelli è socio e per la quale ha ricoperto i ruoli di vicepresidente e responsabile cultura.



Tonti elogia la Repubblica del Titano per aver intrapreso da anni "una strada di profonda rivoluzione sul tema dei diritti", con, sottolinea Tonti, "l'approvazione delle unioni civili partiarie e l'inserimento del divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale nella legge costituzionale, grazie a un referendum vinto e l'approvazione da questo percorso di progresso civile e dei diritti". Dal presidente di Arcigay Rimini un sollecito all'Italia affinché "prenda esempio da questo percorso di progresso civile e dei diritti".