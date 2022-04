I 3V tornano in piazza a Rimini: "stato di emergenza finito? No, ci sarà ancora da tribolare"

Attualità

Rimini

| 12:32 - 01 Aprile 2022

Un corteo dei No Green Pass a Rimini.



"Stato di emergenza finito? Non è assolutamente così, ci sarà ancora da tribolare parecchio". Il consigliere comunale del Movimento 3V, Matteo Angelini, chiama a raccolta i sostenitori del suo movimento e le galassie no-vax e no-green pass per una manifestazione, indetta nella data di domani (sabato 2 aprile). Il programma prevede partenza alle 15 dall'arco d'Augusto, corteo e comizi conclusivi in piazza Cavour, dove prenderanno la parola lo stesso Angelini, il filosofo Loris Falconi, l'ex maresciallo dei Carabinieri Vincenzo Drosi, il candidato consigliere per i 3 V Paolo Rocchetti, il sammarinese Carlo Boffa e l'avvocato Luca Ventaloro. "Il corteo Rimini piazze libere" è senza loghi e aperto a tutti, precisa Angelini: i manifestanti in primis si mobiliteranno per protestare contro il divieto imposto da sindaco e prefetto alle manifestazioni nelle piazze Tre martiri, Cavour e Malatesta, durante la fase emergenziale della pandemia.