Al via la distribuzione dei nuovi calendari porta a porta a Coriano

Attualità

Coriano

| 11:57 - 01 Aprile 2022

Raccolta rifiuti Coriano.

Inizia in questi giorni, presso circa 3.700 famiglie delle zone extraurbana e residenziale di Coriano, la distribuzione del nuovo calendario della raccolta porta a porta.

Il calendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, i giorni di raccolta (distinti fra orario estivo ed invernale), i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire gli scarti.



Il servizio di raccolta domiciliare nel comune Coriano prevede il sistema integrale, che riguarda tutte le tipologie di rifiuti, organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutti gli utenti.



Le utenze che dispongono di un’area verde ad uso esclusivo possono ritirare, presso le stazioni ecologiche, la compostiera domestica per trasformare gli scarti organici in concime. Le utenze che non hanno la possibilità di usare la compostiera per gli sfalci del giardino e le foglie devono utilizzare i sacchi dedicati forniti da Hera oppure sacchi propri purché trasparenti ed esporli nelle stesse giornate e orari di raccolta dell’organico.



A partire dal 1 aprile e fino al 30 settembre viene attivata, come ogni anno, la giornata aggiuntiva per la raccolta dei pannolini e pannoloni. Le utenze che producono questo tipo di rifiuto, a partire dal prossimo mese, possono conferire i presidi sanitari non solo nella giornata di raccolta dell’indifferenziato ma anche di giovedì. Per richiedere l’attivazione del servizio chiamare il servizio clienti 800.999.500.



La Stazione Ecologica (centro di raccolta) di Coriano, in via Piane 28, riaprirà nelle prossime settinane (indicativamente prima di Pasqua) e sarà a disposizione dei cittadini per i ritiro di nuovi sacchi per organico e sfalci o, per chi dispone di un orto o giardino, per il ritiro della compostiera domestica, che dà diritto a una riduzione della tariffa, il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 15 alle 18.

Si ricorda che è attivo un sistema incentivante che premia i conferimenti dei cittadini alle stazioni ecologiche in base alla tipologia e alla quantità di rifiuto conferito. Per ricevere l’incentivo è necessario sempre portare con sé la tessera dei Servizi Ambientali.



Un sistema porta a porta per una migliore raccolta differenziata

La raccolta domiciliare permette di migliorare il decoro cittadino, la quantità/qualità della raccolta differenziata e di promuovere una gestione responsabile dei rifiuti da parte di tutti i cittadini.

“La finalità del progetto è di migliorare la raccolta differenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili (come organico, plastica, vetro, carta), che restano risorse preziose per l’ambiente – precisa il Sindaco di Coriano Domenica Spinelli.



Buone regole per differenziare i rifiuti

E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli addetti alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada, sui quali gli operatori apporranno un adesivo risalente all’infrazione, non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti scarichi abusivi, come da Regolamento Comunale.



I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il nuovo sportello clienti di Piazza F.lli Cervi 9 (aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 13), oppure il Servizio Clienti 800.999.500 (per le famiglie) e 800.999.700 (per le attività), numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.