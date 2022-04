Rimini, controlli a tappeto: accusato di furto pluriaggravato nel 2021, identificato

Cronaca

Rimini

| 11:29 - 01 Aprile 2022

Controlli della polizia.

Controlli a tappeto in questi ultimi tre giorni da parte della Polizia di Stato in zona Celle di Rivabella e in zona Viserba, nella zona della Stazione Centrale, nella zona di Miramare e dei parchi cittadini.

Mercoledì mattina in viale Mantova gli agenti hanno controllato alcune persone che passeggiavano. Da successivi approfondimenti, una di loro, un albanese di 28 anni, è risultata priva di permesso di soggiorno ed è stata denunciata per soggiorno irregolare sul Territorio Nazionale.

Nella stessa mattina i controlli si sono spostati al parcheggio dell’AUSL, qui da giorni erano parcheggiati alcuni camper, quindi gli agenti hanno proceduto agli accertamenti dai quali è emerso che su uno degli occupanti risultava pendente un’ordinanza di misura cautelare per furto pluriaggravato commesso a settembre 2021.

L’attività degli ultimi tre giorni si è conclusa con 360 persone identificate e 99 veicoli controllati.