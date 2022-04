Calcio Promozione, Gabicce Gradara-Barbara: al Magi sfida per la lotta playoff

Sport

Gabicce Mare

| 10:12 - 01 Aprile 2022

Assieme a Vigor Castelfidardo - K-Sport Montecchio la partita di domenica allo stadio Magi (si gioca alle ore 16) tra Gabicce Gradara e Barbara è il match clou della giornata. Un punto solo separa le due squadre – 36 quella ospite e 35 quella di casa – con la formazione di Mirco Papini che vuole allungare la serie utile di sette risultati (quattro vittorie e tre pareggi). Dopo che è sfumato di un soffio il colpaccio sul campo del K Sport Montecchio dove il Gabicce Gradara è stato riacciuffato a pochi minuti dalla fine, a maggior ragione il mirino è puntato sui tre punti: significherebbe mettere la freccia sull'avversario ed entrare a pieno titolo nella bagarre playoff, l'obiettivo della società ad inizio stagione.

“Avremo tempo e modo di pensare un po' più in grande, ora la cosa che mi interessa di più è consolidare la nostra crescita anche sotto il profilo delle prestazioni, inanellare risultati e tenere sempre a distanza le avversarie alle spalle – dice il tecnico Mirco Papini – : la classifica è molto corta e in questo campionato può succedere di tutto se molli un attimo. Non dobbiamo sentirci bravi, ma continuare ad avere fame e quando avremo preso ancora più convinzione nei nostri mezzi vedremo quale potrà essere il nostro obiettivo, del resto il tempo c'è visto che mancano 13 partite alla fine”.

Che progressi ha notato e in che cosa deve migliorare la sua squadra?

“Il Gabicce Gradara ha dimostrato di avere dei valori e nessun avversario ci ha messo sotto. Dobbiamo, invece, gestire meglio certe fasi della partita, capire i tempi delle giocate, avere la capacità di addormentare la partita quando c'è la necessità. In vantaggio, a Montecchio nella ripresa abbiamo subito a lungo il palleggio e l'iniziativa dell'avversario che tuttavia non è stato particolarmente pericoloso nel tentativo di rimontare. Nel finale abbiamo subito il gol del pareggio su palla inattiva lasciando spazio al loro saltatore Tamburini. Peccato, perché nella prima frazione oltre al gol abbiamo avuto la possibilità di chiudere i giochi con almeno due clamorose palle gol”.

In trasferta il Barbara ha collezionato solo 12 dei suoi 35 punti. Che squadra si aspetta?

“Se il Barbara è davanti a noi vuole dire che ha qualità. E' una formazione grintosa, esperta, che gioca un buon calcio e pericolosa in fase offensiva. Inoltre lo troveremo arrabbiato per la larga sconfitta subita per mano del Valfoglia e questo risultato dà ancora più valore al nostro successo della settimana precedente sulla squadra di Bebo Angelini. Ma anche noi siamo arrabbiati per cui sarà una partita molto combattuta dal punto di vista agonistico tanto più che probabilmente si giocherà su un campo allentato”.

Nelle file del Gabicce Gradara ritorna a disposizione il difensore Difino che ha scontato la giornata di squalifica. Da valutare le condizioni di Maggioli e Prandelli.