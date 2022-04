Ciclismo, la carica dei 220 per il Gran Premio Colli Marignanesi

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:10 - 01 Aprile 2022

Foto Bartolini.

Sarà una sfida tutta da vivere quella che andrà in scena domenica 3 aprile a San Giovanni in Marignano (Rimini) e che metterà in palio la 21^ edizione del Gran Premio Colli Marignanesi – Trofeo Trofeo S. & A. Security & Automation. Una gara suggestiva ed affascinante come sempre quella allestita con passione dal Velo Club Cattolica del presidente Massimo Cecchini. Al via da San Giovanni, ci saranno tutti i maggiori team dello Stivale con una #combactlist che a pochi giorni dallo start vede 220 corridori iscritti. In una prova che vedrà al via ben 35 formazioni.



“E’ una soddisfazione unica poter stilare un elenco iscritti così ricco di storie straordinarie e talenti cristallini che domenica saranno protagonisti qui sulle nostre strade” ha sottolineato il presidente del Velo Club Cattolica, Massimo Cecchini. “Sarà una domenica di grande ciclismo che regalerà forti emozioni e grande spettacolo al nostro appassionato pubblico. Voglio ringraziare sin d’ora S. & A. Security & Automation e tutti gli altri sponsor che ci consentono ogni anno di rinnovare questa splendida tradizione; un grazie particolare va anche al Comune di San Giovanni in Marignano, le forze dell’ordine e i tantissimi volontari che collaborano e a Guido della Chiara che da quando è nata la corsa si prodiga tutto l’anno per poter trovare i fondi per la perfetta riuscita della manifestazione. Voglio dare appuntamento a tutti gli appassionati per domenica sulle strade di San Giovanni in Marignano: a partire da mezzogiorno applaudiremo i protagonisti della gara che scatterà alle 14:30 e che si concluderà, dopo 96 km verso le 17.00”



Il tracciato di gara vedrà confermate le cinque tornate del classico circuito vallonato con il transito sotto il traguardo di San Giovanni in Marignano; come di consueto ci sarà la speciale classifica dei traguardi volanti ad animare i passaggi. L’anello che prevede le ascese di Santa Maria del Monte vedrà lo scollinamento valevoli come GPM e il passaggio ai margini del comune di Saludecio. Poi, l’ultimo giro di 24 chilometri è il “vero must” della corsa, quando gli atleti dovranno affrontare lo strappo di “Isola di Brescia”, lungo circa 700 mt ma con pendenze che sfiorano il 15%. Uno strappo breve ma molto impegnativo, tenuto conto che si dovrà affrontare dopo 80 chilometri di corsa, con l’arrivo previsto in centro a San Giovanni In Marignano per un totale di 96 km.



L’ appuntamento quindi fissato con la 21esima edizione del Gran Premio Colli Marignanesi per domenica 3 aprile: alle 14.30 il via ufficiale da Via Roma, mentre per conoscere il nome del successore di Giulio Pellizzari (oggi corre in maglia Bardiani csf, ndr) bisognerà attendere le 17.00 circa. Clicca qui per seguire gli aggiornamenti della corsa.