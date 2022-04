Dal Governo nuove risorse per strade provinciali, nella provincia di Rimini 10 milioni

Attualità

Rimini

| 08:53 - 01 Aprile 2022

Nuove risorse alle strade provinciali.

Arrivano nuove risorse per la manutenzione delle strade provinciali in Romagna. Ammontano a 40 milioni di euro le risorse assegnate alle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena per la manutenzione ordinaria delle provinciali, attraverso il ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili.



A confermarlo è Jacopo Morrone, deputato della Lega e segretario del partito in Romagna. "Come Lega Romagna- sottolinea- sosteniamo da sempre che sia necessario un reale e concreto riavvicinamento degli enti provinciali ai cittadini. Con questi ulteriori stanziamenti, i lavori sulle nostre strade provinciali potranno essere programmati sul lungo periodo; le opere e i progetti verranno infatti individuati direttamente da ogni amministrazione provinciale che riceverà le risorse". Inoltre, "le nuove risorse previste per la manutenzione di strade provinciali- aggiunge- vanno ad aggiungersi a quelle già annunciate per la manutenzione straordinaria di strade secondarie, ponti e viadotti".



Dei 40 milioni di euro spettano 10 milioni di euro alla provincia di Rimini.