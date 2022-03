Rimini, visita del sindaco al Reggimento 7° Vega

Attualità

Rimini

| 16:53 - 31 Marzo 2022

Un momento della visita del sindaco di Rimini al Reggimento 7° Vega.



Ieri (mercoledì 30 marzo) visita del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad al 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Vega". Accolto dal comandante, il Colonnello Marco Cardillo, il primo cittadino di Rimini ha avuto modo di visitare il Reggimento e conoscere più da vicino la realtà operativa e addestrativa di uno dei reparti dell'Aviazione dell'Esercito, che da 20 anni è presente ed opera nel territorio romagnolo.



Dopo un breve briefing illustrativo sul Reggimento, il sindaco ha avuto modo di conoscere da vicino i Gruppi di volo e le componenti manutentive, apprezzandone l'elevatissima professionalità, competenza e prontezza operativa esprimibili non solo in scenari operativi internazionali ma anche sul territorio nazionale, nei casi di necessità e urgenza, quale componente operativa del sistema protezione civile.



Al termine della visita, il sindaco ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti degli uomini e delle donne del 7° Vega per il lavoro che svolgono quotidianamente e per il loro contributo alla sicurezza e al supporto dei cittadini romagnoli.