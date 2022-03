Rimini, con donazione rotary acquistato nuovo ecografo palmare

Attualità

Coriano

| 16:44 - 31 Marzo 2022

Un nuovo ecografo palmare di ultima generazione è stato consegnato questa mattina (giovedì 31 marzo) alla Unità Operativa di Cure Primarie di Rimini, per il progetto sperimentale di attivazione dell’ecografia generalista in supporto alla visita di medicina generale presso la Casa di Comunità di Coriano, sede di attivazione di questo servizio che si estenderà anche ad altre Case di Comunità e Nuclei Cure Primarie.



Si tratta di uno dei tre ecografi donati dal Rotary International ad ognuno dei 3 Dipartimenti di Cure Primarie e Medicina di Comunità aziendali, più precisamente una Sonda ecografica portatile Wireless Cardio+Convex+Linear Color Doppler.



La Sonda Ecografica Wireless è un piccolo ecografo, leggero, e portatile, tascabile e soprattutto senza fili, si interfaccia con tablet, smartphone o PC, essendo compatibili con i sistemi operativi iOS, Android e Windows.



Strumenti già utilizzati nella eco esplorazione toracica a casa del paziente da parte dei Medici USCA durante la pandemia da Covid19, rappresentano una delle opportunità tecnologiche che il medico di famiglia può utilizzare per confermare in tempo reale una ipotesi diagnostica, per documentare un reperto, per decidere di avvalersi o meno di un approfondimento di secondo livello su riscontri oggettivi.



"Da parte dell’Azienda USL della Romagna, un sentito ringraziamento al Rotary Club, e alla Rotary International, che con questo ennesimo generoso contributo a beneficio dei pazienti assistiti da tutta la medicina territoriale, hanno consolidato un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale", scrive l'Ausl in una nota.