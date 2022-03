Ex socio copia l'evento, è confusione sulla data di RiminiComix

Attualità

Rimini

| 16:29 - 31 Marzo 2022

L'edizione 2021 del RiminiComix.

Nell'ultima settimana non sono passate inosservate le innumerevoli polemiche social attorno al grande evento dedicato al fumetto, il RiminiComix 2022. La storica fiera di piazzale Fellini, giunta alla venticinquesima edizione, è stata annunciata per le date dal 14 al 17 luglio e sarà, si legge in un comunicato di Cartoon Club "come sempre gestita da Acli Arte e Spettacolo APS sede Provinciale di Rimini/Cartoon Club, quale titolare effettivo dell’evento medesimo fin dalla sua nascita nel 1997 e manterrà tutte le caratteristiche degli anni precedenti". La suddetta data, pertanto, gode del patrocinio ufficiale del comune di Rimini, che ne ha confermato l'ufficialità.

Tuttavia, in rete e addirittura sul sito ufficiale, era possibile trovare date differenti relative ad un evento omonimo, dal 21 al 24 luglio. Ma la 25esima edizione di RiminiComix 2022 si terrà dal 14 al 17 luglio. La direzione ufficiale "si scusa con il pubblico e gli standisti per la fuorviante comunicazione che sta circolando e che non dipende dalla nostra volontà" si legge in una nota. "Siamo inoltre a comunicarvi" precisa Cartoon Club "che da questa edizione il Signor Egisto Quinti Seriacopi - che operava all’organizzazione dell’evento RiminiComix in nome e per conto di Acli Arte e Spettacolo APS Sede Provinciale di Rimini - e il gruppo BHC che prestava i propri servizi professionali per l’organizzazione della Cosplay Convention, sempre per conto della nostra associazione, hanno concluso la loro collaborazione con l’evento riminese di propria volontà".



nic.gue.