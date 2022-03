Covid: 328 nuovi positivi nel riminese, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 16:13 - 31 Marzo 2022

Nel territorio riminese si registrano 328 nuovi casi di positività al Sars- CoV-2. Nei primi quattro giorni della settimana sono stati in totale 1160, media 290, ancora in crescita rispetto alla scorsa settimana (media 268) e sui livelli di metà febbraio. Non si registrano decessi e sono stabili i ricoveri in terapia intensiva (in totale 4).



In regione i decessi sono 5, età media 84 anni, i nuovi casi sono 4.620, con tasso di positività in crescita al 23,4%. Calano a 35 i ricoveri in terapia intensiva (-1), a fronte di due dimissioni e di un nuovo ingresso. Venti i nuovi ricoveri nei reparti Covid (totale 1134).