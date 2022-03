Riccione, torna il canone per tavolini e dehors all'aperto con sconto del 20 per cento

Attualità

Riccione

| 15:42 - 31 Marzo 2022

Lungomare di Riccione.



Anche a Riccione prorogate le misure che permettono agli esercenti di utilizzare suolo pubblico per dehors e tavolini. Ma dal 1 aprile si tornerà a pagare il canone, benché all'80%, come disposto dall'amministrazione comunale. Nel contempo sono state confermate le tariffe dei parcheggi applicate nel 2021, mantenendo, evidenzia l'amministrazione, "una forte scontistica come nel periodo post lockdown". "Sostegno alle attività economiche e al turismo in vista della prossima estate, questo l'obiettivo che ci poniamo con Riccione Square e le tariffe dei parcheggi, misure tanto apprezzate dai nostri operatori", ha ricordato l'assessore al Turismo Stefano Caldari, fiducioso sulla prossima stagione estiva: "Come sempre Riccione saprà farsi trovare pronta, una città aperta, ospitale e con grande operosità in grado di offrire servizi di alta qualità. Una comunità che ritrovarsi intorno ad un tavolo, come abbiamo fatto con le categorie economiche in questi giorni, per confrontarsi sulla maniera migliore di presentarsi ai cittadini e turisti".



LE INFO SUI PARCHEGGI