Riccione, ecco i parcheggi disponibili e le tariffe applicate

| 15:42 - 31 Marzo 2022

L'amministrazione comunale di Riccione ha confermato per il 2022 le tariffe sui parcheggi applicate lo scorso anno.



PARCHEGGI DAL 15 APRILE AL 30 SETTEMBRE Piazzale Toscanini Arturo (Ex Puccini) all'angolo con Viale D'Annunzio (36 posti); piazzale Marchetti Filippo (Ex Puccini) adiacente la Ferrovia (42 posti); residence "Savioli" ubicato in Viale Dante al civico n° 147 (18 posti); residence "Tulipano" ubicato in Viale Verdi angolo Viale Monti (17 posti).



PARCHEGGI DAL 21 MAGGIO AL 18 SETTEMBRE Parcheggio Volta (n° 309 posti auto) la tariffa per tutto il periodo sarà di 300 euro a posto auto.



AREA PARCOMETRI Abbonamento area parcometri valido in superfici mensili: Aprile e Maggio 30 euro, Giugno 50 euro, Luglio 80 euro, Agosto 100 euro, Settembre 60 euro. Da ottobre a marzo 30 euro al mese, abbonamento annuale 530 euro..



Abbonamento area parcometri valido negli Interrati (P.le Curiel / P.le Azzarita / Piano -1 Palazzo dei Congressi/Parcheggio Della Stazione): Aprile e Maggio 30 euro, Giugno 70 euro, Luglio 90 euro, Agosto 120, Settembre 80 euro. Da ottobre a marzo 30 euro al mese, abbonamento annuale 600 euro. Posti riservati annuali 300 euro (max 2 per attività), posti riservati stagionali 275 euro (max 2 per attività).