Aumentano le richieste per le assicurazioni online auto

| 15:35 - 31 Marzo 2022

Gestione di tutte le funzionalità tramite smartphone o pc.

In Italia sono sempre di più le persone che decidono di utilizzare un’assicurazione online per la copertura della propria polizza RCA.



Si tratta di un fenomeno legato senza dubbio all’accelerazione, favorita dalla pandemia di Covid-19, del processo di digital transformation che sta portando una percentuale sempre più alta di consumatori a ricorrere al web per acquistare prodotti e servizi.



Ma la crescita sul mercato del segmento di assicurazioni auto online è dovuta anche ai vantaggi che questa tipologia di prodotto è in grado di offrire, primo tra tutti il risparmio rispetto alle polizze sottoscritte nelle tradizionali filiali fisiche.



Il prezzo più contenuto del premio, in questi casi, è dovuto al fatto che le compagnie online hanno da sostenere meno costi e possono quindi scegliere di formulare offerte più competitive. Inoltre, optare per un’assicurazione auto online permette di ridurre il tempo da dedicare alle fasi di ricerca e di sottoscrizione del contratto.





Come trovare le migliori assicurazioni auto online



Naturalmente, è importante in fase di scelta fare una valutazione ben ponderata, tenendo conto di diversi fattori e assicurandosi di passare in rassegna solo proposte formulate da compagnie autorizzate, in grado di offrire un buon rapporto qualità-prezzo.



A questo proposito, può allora rivelarsi senza dubbio utile ricorrere ai servizi di siti specializzati come 6sicuro.it, portale comparatore del Gruppo Assiteca che può vantare un’esperienza di oltre 20 anni nel settore.



Nel dettaglio, sul sito di 6sicuro.it (qui) è possibile trovare le assicurazioni online auto migliori del momento in modo semplice e veloce, passando per la compilazione di un form del tutto user-friendly.





Come scegliere le garanzie accessorie per l’assicurazione auto online



Anche le polizze auto online possono essere personalizzate optando per l’aggiunta di determinate garanzie accessorie.



Alcune di queste si rivelano particolarmente utili per tutti gli automobilisti, come ad esempio la copertura per gli infortuni del conducente, la tutela legale in caso di sinistro, la protezione della classe di merito o l’estensione dei massimali. Questi nello specifico hanno un minimo previsto dalle normative vigenti che viene sempre rispettato ovviamente da tutte le compagnie ma possono essere incrementati da chi desidera una copertura più completa.



Altre garanzie accessorie sono invece indicate per circostanze più specifiche: è il caso, ad esempio, dell’assistenza stradale, che può essere più utile per chi viaggia molto e si trova spesso lontano da casa; della copertura per danni derivanti da eventi socio politici, che è sicuramente più adatta a chi vive nelle grandi città; della collisione con animali selvatici, che invece è pensata per chi vive in campagna o in montagna. Infine, la kasko e la mini-kasko sono delle formule generalmente richieste da chi ha un’auto nuova o che ha percorso ancora pochi chilometri.



Optando per un’assicurazione online, ogni automobilista può decidere con la massima autonomia quali garanzie includere nella propria polizza, in modo semplice e veloce, e gestire poi tutte le funzionalità tramite smartphone o pc.



Svolgendo la procedura tramite un portale comparatore è anche possibile salvare un preventivo e decidere successivamente se sottoscriverlo o meno procedendo con il pagamento entro un quantitativo di giorni sempre indicato nella mail che l’automobilista riceve.



In generale, è quindi evidente che le assicurazioni auto online sono sempre più comode e convenienti e che per questo motivo rappresentano ormai un’abitudine consolidata per un numero continuamente in aumento di automobilisti italiani.