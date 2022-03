L'assistente digitale del Comune di Rimini selezionato dal progetto europeo sulle tecnologie

Attualità

Rimini

| 14:56 - 31 Marzo 2022

Foto di repertorio.

Crescono le esperienze di progettazione urbana e innovazione digitale a misura di cittadino censite dal progetto europeo che si avvale del contributo della Regione Emilia-Romagna e inserite nella lista dei progetti virtuosi segnalati da 'UserCentriCities' nell'ambito di un consorzio composto da 9 partner che ha l'obiettivo di condividere saperi, esperienze e metodologie che permettano di arrivare alla progettazione servizi digitali sempre più a misura di cittadini.



L'ultima new entry in ordine di tempo è proprio il progetto Rimini Chatbot, promosso dal Comune di Rimini e grazie al quale, a partire dallo scorso ottobre, i cittadini possono contare sulla disponibilità di un assistente digitale via chat, attivo 7 giorni su sette, h24, per il reperimento di informazioni sui servizi pubblici erogati sul portale istituzionale dell'ente. L'assistente, basato su tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning, è progettato per rispondere a domande e richieste indirizzando i cittadini verso la risoluzione dei propri bisogni.

Attraverso una finestra di chat, sul sito www.comune.rimini.it 'mobile responsive' è possibile conversare con l'assistente digitale sottoponendogli domande e richieste, ottenendo informazioni, assistenza e supporto. L'assistente digitale è stato progettato seguendo i principi del design conversazionale per garantire al cittadino un'esperienza di interazione il più possibile naturale e intuitiva grazie all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale e di algoritmi di interpretazione del linguaggio naturale (NLP) e approfondimento profondo (Deep Learning).

Gli ambiti tematici spaziano dalle informazioni sulla scuola a quelle sugli alloggi, dai molteplici servizi anagrafici alle informazioni sui tributi o sui parcheggi comunali: una sorta di Ufficio Relazioni con Pubblico robotico e a fruizione libera (non richiede nessuna forma di autenticazione) con l'obiettivo di favorire una progressiva riduzione delle richieste di informazioni agli sportelli fisici o attraverso il canale telefonico, valorizzando le possibilità offerte dagli strumenti digitali.

Del progetto 'Rimini Chatbot' si parlerà il prossimo 13 aprile nell'ambito del convegno "Come le tecnologie dell'informazione cambiano le relazioni e i servizi al cittadino" che si terrà a partire dalle ore 10 nella sede del Laboratorio Aperto Rimini Tiberio.