Baseball: esordio in A per i Falcons di Torre Pedera contro i campioni in carica di San Marino

Sport

Rimini

| 14:38 - 31 Marzo 2022

I Falcons di Torre Pedrera.

Domani (venerdì 1 aprile) alle ore 19, sul diamante di Serravalle (con replica sabato alle 15,30), è in programma l’attesissimo debutto in serie A dei Falcons Torre Pedrera. Un esordio migliore non poteva capitare, visto che a tenere a battesimo la CSARimini.com saranno i campioni d’Italia del San Marino, alla loro prima uscita ufficiale dopo lo scudetto conquistato nel 2021. Un “opening game” in grande stile per i Falcons che si affacciano sul palcoscenico più importante dopo aver vinto il campionato di serie B 2021 e aver centrato la promozione per la prima volta in una storia lunga 45 anni. L'obiettivo è la salvezza. “Siamo la squadra più giovane del campionato – sono le parole del manager Willy Lucena – ma la società e lo staff tecnico non hanno esitato un attimo a confermare in blocco il gruppo che ha vinto il campionato di serie B. Aggiungendo due ragazzi provenienti da San Marino, Beccari e Berardi, che si sono subito integrati benissimo. La squadra è carica, c’è pressione per questo esordio come è giusto che sia”. I Falcons si presenteranno al gran completo, la certezza è che sarà Nicolò Ioli il lanciatore partente nella prima partita.