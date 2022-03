Scelto il nuovo direttore dei Musei di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:32 - 31 Marzo 2022

Giovanni Sassu.



È stata affidata allo storico dell'arte Giovanni Sassu, attualmente responsabile dei Musei di Arte Antica e direttore del Museo della Cattedrale di Ferrara, la direzione dei Musei di Rimini, ruolo che assumerà a partire da lunedì 4 aprile.



Sassu, che avrà la responsabilità gestionale ed il coordinamento della Unità Operativa "Musei e culture extraeuropee", arriva in comando dal Comune di Ferrara dove continuerà parzialmente a prestare servizio fino alla fine di ottobre, per consentire all'ente emiliano di individuare il sostituto.



"Dopo l'individuazione di Nadia Bizzocchi quale nuova direttrice della Biblioteca Gambalunga, l'arrivo di Giovanni Sassu aggiunge un ulteriore tassello nella composizione della governance del patrimonio e della produzione culturale della città – commenta il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – Un'alta professionalità che va ad aggiungersi a quelle già in forza all'Amministrazione e che in questi mesi hanno contribuito con un grande lavoro e competenza a tracciare la rotta di una città che vuole essere riconosciuta a livello internazionale anche per la ricchezza del suo patrimonio storico e per lo spessore e la validità della sua proposta culturale".



Chiosa il sindaco: "Passo dopo passo va quindi a definirsi quel network di competenze e esperienze che consentirà di fare un ulteriore salto di qualità alla nostra rete di presidi culturali, elemento decisivo per lo sviluppo e la crescita di tutta la comunità".