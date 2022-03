Meteo: sabato rovesci temporaleschi e neve sull'alta collina

Attualità

| 14:27 - 31 Marzo 2022

Bollettino Meteo 31 marzo 2022.

Variabilità nel fine settimana con possibili rovesci temporaleschi nella giornata di sabato e neve sui rilievi fino a 700-800 metri. Temperature in temporaneo calo su valori inferiori alla media del periodo.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 31/03/2022 ore:



Venerdì 1 aprile

Avvisi: allerta meteo gialla per vento su settore collinare ed appenninico riminese.

Stato del cielo: nuvolosità irregolare, con schiarite più probabili nella seconda parte di giornata tra costa e pianura, mentre sui rilievi saranno presenti addensamenti più consistenti.

Precipitazioni: generalmente assenti, tuttavia non si escludono isolati piovaschi tra tardo mattino e primo pomeriggio in evoluzione dall’entroterra verso la costa.

Temperature: minime senza variazioni significative, con valori compresi tra 7 e 10 gradi, massime in aumento, con valori tra 13 e 15 gradi nell’entroterra e fino a 16\17 gradi tra pianura e costa.

Venti: da sud-ovest, fino a moderati su pianura e costa e forti nell’entroterra con ulteriori rinforzi.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Sabato 2 aprile

Stato del cielo: ampie schiarite nella mattina, con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio, più consistente nell’entroterra.

Precipitazioni: spiccata variabilità con possibili precipitazioni già dal mattino sui rilievi, nevose oltre i 700-800 metri, e rovesci sparsi nelle ore pomeridiane sui settori di pianura e costa, che potranno risultare anche a carattere temporalesco. Non escluse nevicate fin sui 600 metri in caso di rovesci più intensi in prossimità dei rilievi. Fenomeni in esaurimento dalla prima serata.

Temperature: in diminuzione, con valori minimi compresi tra 2 e 5 gradi e valori massimi tra 7 e 12 gradi.

Venti: deboli-moderati meridionali con raffiche di forte intensità da sud-ovest nell’entroterra tra mattino e pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Domenica 3 aprile



Stato del cielo: addensamenti più consistenti nell’entroterra, nuvolosità variabile su pianura e costa con maggiori schiarite nella seconda parte di giornata.



Precipitazioni: variabilità con possibili rovesci sparsi in evoluzione durante la prima parte di giornata dalla costa all’entroterra, dove risulteranno nevosi oltre i 700-800 metri di quota. Dal pomeriggio assenza di precipitazioni tra costa e pianura, possibili deboli residui sui rilievi.

Temperature: senza variazioni significative, con valori minimi compresi tra 1 e 6 gradi e valori massimi compresi tra 7 e 11 gradi.

Venti: deboli, occidentali al mattino e orientali dal pomeriggio.

Mare: poco mosso, localmente mosso al largo.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: variabilità lunedì 4 aprile con possibili rovesci sparsi, tendenza a tempo più stabile e soleggiato da martedì 5. Temperature in aumento progressivo da martedì, fino a 15\17 gradi.



