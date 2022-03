Dopo il raid vandalico, la Casa del Volley pronta a riaprire in anticipo

Attualità

Rimini

| 14:23 - 31 Marzo 2022

Casa del Volley di Rimini.



La Casa del Volley è pronta per essere riconsegnata alla città, in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti. Grazie ai lavori di ripristino portati a termine ieri (mercoledì 30 marzo) da Anthea e dal Comune, con un investimento di 41.745 euro, l'impianto sportivo di Villaggio I Maggio è tornato nel suo 'aspetto originario', dopo il raid vandalico della notte tra il 4 e il 5 febbraio: ignoti avevano aperto i rubinetti e scaricato gli estintori, allagando parte dell'impianto e rovinando la pavimentazione. "Una bella notizia, soprattutto per le tante ragazze e ragazzi che si allenano in questa palestra, diventata un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del volley e per il mondo sportivo riminese – spiega l'Assessore alle Opere pubbliche Mattia Morolli -. Atti di vandalismo come questo rimangono però ingiustificabili e incomprensibili, perché privi di senso e di qualsiasi forma logica. Quando succedono cose del genere significa dover risanare i danni con soldi pubblici, cosa che, ancora di più in una fase delicata come questa, è indifendibile".