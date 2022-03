Rimini: tavolini all'aperto e suolo pubblico con canone scontato. Via libera della giunta

Attualità

14:13 - 31 Marzo 2022

Come anticipato nei giorni scorsi, la giunta comunale ha prolungato fino al termine del 2022 Rimini Open Space, il progetto che permette alle attività economiche di ampliare i propri spazi all'esterno e di allestire tavolini e dehors per i clienti, ma da domani (venerdì 1 aprile) cesserà la gratuità. Gli esercenti dovranno pagare il canone, anche se scontato al 70%. Oggi (giovedì 31 marzo) è l’ultimo giorno previsto dalla Legge di bilancio statale per l'esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico: dunque i costi per il comune di Rimini non sono più coperti da risorse statali, che ha comunque concesso uno sconto del 30%.