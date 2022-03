Cade dall'impalcatura dell'hotel in ristrutturazione: grave un operaio

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:41 - 31 Marzo 2022

Foto di repertorio.



Momenti di paura questa mattina (giovedì 31 marzo) in un cantiere sul lungomare di Bellaria Igea Marina. Intorno alle 9 un operaio di origine albanese è infatti caduto da un'impalcatura, all'esterno di un hotel in ristrutturazione, precipitando dopo qualche metro sulla pensilina dell'albergo. Il personale del 118 lo ha soccorso e posizionato sulla barella, prima di portarlo al suolo con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. Il ferito é stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.