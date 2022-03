Un deposito di 50 kg di droga nell'auto: arrestato, era ricercato dall'11 marzo

Cronaca

Rimini

| 13:23 - 31 Marzo 2022

La droga sequestrata.



Dall'entroterra a Borgo Marina di Rimini, "grossisti" di ingenti quantitativi di stupefacenti da riversare nel mercato dello spaccio. La Polizia Municipale di Rimini ha individuato il complice del 35enne magrebino arrestato lo scorso 11 marzo, a Borgo Marina: un suo connazionale di 32 anni. I due, nella loro auto, trasportavano 50 grammi di cocaina ancora da confezionare, nascosta nel bracciolo portaoggetti della vettura. In quell'occasione ci fu appunto l'arresto del più anziano dei due nordafricani, mentre l'altro riuscì a far perdere le proprie tracce. Ma le indagini non si sono fermate. Gli inquirenti infatti sono risaliti all'identità del fuggitivo, individuando la sua abitazione, a Montescudo Monte Colombo, e poi la vettura sulla quale stava trasportando un ingente quantitativo di droga: mezzo kg di cocaina pura, mezzo kg di hashish e 48 tavolette, sempre di hashish, ognuna dal peso di 1 kg. Una "riserva" di stupefacente del valore di quasi 600.000 euro.