Rimini, 15 professionisti locali diventano tutor virtuali degli studenti universitari

Attualità

Rimini

| 13:06 - 31 Marzo 2022

Presentazione dell'iniziativa.



Si è tenuta oggi (giovedì 31 marzo) la conferenza stampa di presentazione del Tutor virtuale della camera di commercio della Romagna. Il progetto ha lo scopo di aprire e agevolare lo sviluppo di un dialogo tra impresa, professionisti e studenti universitari - professionisti del futuro - attraverso la creazione di una community, all'interno dell'Area Riservata del Portale Lavoro della Camera di Commercio. Un primo approccio guidato al confronto tra mondo del lavoro e università con l'obiettivo di generare un flusso digitale autonomo che possa mettere in rete impresa, scuola e università.



I protagonisti di questa prima edizione dell'iniziativa sono 15 tutor, imprenditori e professionisti locali e 30 studenti universitari, che saranno connessi tra di loro, con un massimo di due studenti per ogni tutor. Agli studenti viene chiesto come requisito l'iscrizione nelle sedi centrali e territoriali dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, non escludendo la possibilità anche per studenti di altri atenei regionali.



All'interno della community, i giovani incontreranno ogni quindici giorni il proprio Tutor attraverso la piattaforma digitale e potranno così chiarire dubbi, chiedere informazioni e consigli, ma anche osservare da vicino le dinamiche lavorative e aziendali e applicare sul campo alcuni tasks suggeriti o assegnati dagli imprenditori. I Tutor potranno illustrare ai giovani le competenze ricercate e discutere con gli studenti alcuni temi contemporanei (la parità di genere, la transizione digitale o green) che attraversano le attività economiche, aggiornando la propria visione, prendendo in considerazione nuove direzioni, e aprendo un dibattito strutturato che potrà essere allargato anche all'intera community.



È ancora attiva la call per la ricerca degli studenti universitari, che resterà aperta fino al 7 aprile 2022. Per conoscere meglio il progetto e inviare la propria candidatura, accedere alla sezione dedicata del Portale lavoro.



I 15 Tutor della prima community del Progetto



Maria Cristina Giagnorio, commercialista, studio MCG di Calderara di Reno

Gualtiero Mangino, titolare dell'omonima azienda di Misano Adriatico

Liana Montalti, responsabile marketing della Play Sport Viaggi Srl di Cesena

Lisa Rambaldi, Coordinatrice di Figli del Mondo Aps - Progetto Primo Miglio di Rimini

Claudio Dall'Agata, managing director del Consorzio Bestack di Forlì

Gabriele Gugnelli, CEO della Videoanimate - Business intuitivo Srl di Rimini

Marco Baroni, amministratore delegato della Titanka Spa di San Marino

Mirca Renzetti, vice presidente della Coop soc. La Formica di Rimini

Licia Piraccini del Cescot scarl di Rimini Formazione professionale

Pier Pierucci della Let It Trees.com srl benefit di Rimini

Massimiliano Montalti CEO della MWM partners srl di Cesena

Fabrizio Moretti del Colorificio MP srl di Rimini

Paola Scalzotto, presidente CNA Professioni FC ER di Forlì

Gabriele Frisoni, responsabile innovazione di CNA Rimini

Monica Sartini, presidente di I.C.O.S. srl di Forlì