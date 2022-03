Calcio Promozione: domenica il derby Pietracuta-Novafeltria, Gambettola alla prova Asar

Sport

31 Marzo 2022

Un undici del Gambettola.

Dopo il recupero di ieri sera (mercoledì 30 marzo), il Gambettola ha rilanciato la propria candidatura per il primo posto nel girone F. Ora a -3 dalla capolista Torconca, la squadra allenata da Bernacci domenica prossima (3 aprile) ospiterà l'Asar. Insidiosa invece la trasferta sul campo del Sant'Ermete per il Torconca: i "Verdi" hanno cambiato guida tecnica e devono riprendere il treno playoff. Le motivazioni saranno massime. Nella 21esima giornata fari puntati anche a Pietracuta, per il derby tra i rossoblu e il Novafeltria, che con il Gambettola, dopo un primo tempo balbettante, ha reagito con determinazione, mettendo in difficoltà il più quotato avversario, costretto peraltro a difendersi in dieci nell'ultima parte della gara. Pronostico comunque non scontato per un derby che come di consueto si giocherà davanti a una splendida cornice di pubblico.



In chiave playoff quello di domenica sembra un turno favorevole alla Sampierana, che ospiterà il Gatteo. Trasferta insidiosa invece per il Misano sul campo della Due Emme. Il Bellaria Igea Marina ospita lo Spontricciolo, mentre il Verucchio cercherà tre punti chiave per la salvezza in casa del Granata. I rosanero non perdono da sei gare e hanno fermato sul pari Gambettola e Pietracuta.