Coriano: accompagnamento sociale, le modalità di accesso per i cittadini

| 12:22 - 31 Marzo 2022

Beatrice Boschetti.

Il Comune di Coriano, che fa parte del Distretto Socio Sanitario di Riccione, svolge attività di accompagnamento sociale. Si tratta di un servizio di trasporto in aiuto alle persone anziane, adulti non autosufficienti e/o in condizione di fragilità sociale residenti nel territorio comunale.

Al servizio si accede attraverso richiesta presentata su apposita modulistica disponibile presso le sedi Auser-Filo d'Argento e gli uffici comunali del Settore Servizi alla Persona ma è anche scaricabile dal sito Internet di Auser all'indirizzo www.auserrimini.it o dal Comune di residenza.

Oltre alla domanda, l'interessato dovrà presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità. Il Comune verifica il possesso dei requisiti e, se valutata positivamente la domanda, dispone l'iscrizione per l'ammissione al servizio.



Il costo dell'accompagnamento sociale è finanziato da risorse pubbliche regionali (FRNA) e comunali.



I servizi verranno garantiti in tutti i giorni feriali dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 19. Eventuali richieste per accompagnamenti dopo le ore 19 e nei giorni festivi, fatta salva la disponibilità dei volontari, potranno essere effettuate solo se comunicate con almeno una settimana di anticipo. Sono tre le Associazioni che collaborano all'iniziativa: Auser Volontariato Rimini ODV, il Gruppo Volontari SOS Taxi ODV e la Croce Rossa Italiana di Riccione. Le prenotazioni potranno essere4 effettuate tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle 17. Per i cittadini residenti a Coriano la prenotazione è al numero: 340 1737613.

"L'accompagnamento sociale – dice l'assessore Beatrice Boschetti – è la chiave di accesso a diritti fondamentali e strumento efficace per il superamento delle diseguaglianze nell'accesso ai servizi e per la prevenzione al rischio di isolamento, di emarginazione, di solitudine. Ringraziamo i volontari per l'impegno e la disponibilità e siamo certi che un servizio di questo tipo non potrà che essere accolto positivamente dal territorio".