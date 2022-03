Rimini, in Biblioteca tornano gli appuntamenti con 'Magistra vitae' si parte con 'La strage di Fragheto'

Attualità

Rimini

| 11:40 - 31 Marzo 2022

Incontri in biblioteca a Rimini.

Da aprile cambiano le modalità di accesso alla Biblioteca Gambalunga. Per entrare non sarà più richiesto agli utenti il possesso del green pass rafforzato, né di quello base. Sarà, invece, ancora indispensabile utilizzare la mascherina (chirurgica o FFP2). Servirà ancora il green pass rafforzato e la mascherina FFP2 per conferenze, presentazioni di libri, eventi e laboratori, almeno fino al 30 aprile.

A partire da lunedì 4 aprile torna anche l’orario esteso. La Biblioteca Gambalunga e quella dei ragazzi accoglieranno i lettori dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 il sabato.

Libero accesso, dunque, ai libri dello Scaffale Aperto, alle Sale di lettura, alla Biblioteca Ragazzi, ai servizi di prestito, fornitura documenti, consulenze e ricerca bibliografica. Continua il prestito da remoto con il ritiro dei libri prenotati al piano terra e la restituzione H24 nel box esterno. Rimangono invece su appuntamento le attività di consultazione di manoscritti, libri antichi, fondi archivistici e fondi fotografici.

Tornano, dal 9 aprile, gli appuntamenti di Magistra Vitae?, la rassegna organizzata dall’Istituto storico di Rimini e dalla Biblioteca civica Gambalunga dedicata alla storiografia contemporanea con la presentazione di ricerche incentrate sul territorio riminese e sui temi del calendario civile.



Mentre dall’8 aprile torna la collaborazione tra la Biblioteca Ragazzi e il Laboratorio Aperto Rimini Tiberio con i lettori volontari della Biblioteca che aspettano i bimbi al terzo piano del Laboratorio Aperto per raccontare tante storie (via dei Cavalieri 22, a due passi dalla Biblioteca)